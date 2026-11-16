Bakan Bak’tan Rize’de dikkat çeken açıklamalar! Gençlere ve spor turizmine büyük yatırım…

Rize’de yapımı süren bin kişilik öğrenci yurdunu inceleyen Bakan Bak, kentteki yeni yatırımlarla yurt sorununun kalmadığını söyledi. Türkiye genelinde 1 milyon yatak kapasitesine ulaşıldığını vurgulayan Bak, Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvuran öğrencilerin yüzde 97’sinin yurtlara yerleştirildiğini ifade etti.

Yurtlarda öğrencilerin aylık 1300-1400 lira gibi sembolik bir ücretle konakladığını, sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinden ücretsiz yararlandığını belirten Bak, bu sistemin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlere verdiği önemin göstergesi olduğunu kaydetti.

“GÜMBÜR GÜMBÜR BİR GENÇLİK GELİYOR”

Gençlerin teknoloji, yapay zekâ, tarih ve kültür alanlarında donanımlı şekilde yetiştiğini söyleyen Bak, “Gümbür gümbür bir gençlik geliyor, kim ne derse desin” ifadelerini kullandı. Gençlerin siyasette daha fazla yer almasına yönelik adımlara da değinen Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlere yol açtığını dile getirdi.

RİZE’YE SPOR TURİZMİ HEDEFİ

Rize’nin spor turizmi alanında gelişmesini istediklerini belirten Bakan Bak, kentte düzenlenen organizasyonlara yaklaşık 2 bin yabancı sporcunun katıldığını açıkladı. Doğayla iç içe parkurların Rize’nin tanıtımına katkı sağladığını ifade eden Bak, enduro ve kar motosikleti yarışlarının da bu hedefin önemli parçaları olduğunu söyledi.

Bak ayrıca, 2027 yılından itibaren beş yıl boyunca Formula 1 yarışlarının İstanbul’da düzenleneceğini belirterek, bunun Türkiye’ye duyulan güveni ve ülkenin bölgedeki gücünü gösterdiğini kaydetti.