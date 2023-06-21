  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Otomobil alacaklar dikkat! Ticaret Bakanlığı o süreyi uzattı

ABD'li şirkete: yatırım fonundan PayPal hamlesi kararı aldı! Resmi teklif

Binlerce yıl saklı kalmış bu yer keşfedilmeyi bekliyor! O ilimizde ortaya çıktı, gitmek adeta imkansız

Türkiye'de dev atak: 46,3 milyon dolar getiri, binlerce tonluk satış! Somonu sattı, sektörü şaşırttı!

Asgari ücret zammına göz diktiler

Türkiye'de dev rezerv! Her yerden fışkırıyor, yüz milyarlarca dolar getirisi olacak

JPMorgan duyurdu: ABD hisselerindeki ralli, ikinci yarıda baskı altında kalabilir! Şüphe altında bıraktı

Erdoğan’a bunu söyledi! CHP’yi haksız görmüyorum

Türk Hava Yolları şirketi devi! 8. kez Avrupa'nın en Iyi dev havayolu seçildiği belli oldu! Türkiye'ye büyük başarı

Türkiye'ye verilmeyen F-35'lerin kime verileceği belli oldu! Göz göre göre hırsızlık
Ekonomi Bakan az önce Türkiye’ye duyurdu! En düşük memur maaşı belli oldu
Ekonomi

Bakan az önce Türkiye’ye duyurdu! En düşük memur maaşı belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-21 12:34:00 -
Bakan az önce Türkiye’ye duyurdu! En düşük memur maaşı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşını Türkiye'ye duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarına memur maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bürokratlarımız çalışıyor. En düşük memur maaşı net 22 bin olacak. Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Hedefimiz torba yasa ile paydaşlarımızı memnun edecek bir düzenleme yapmak. Şu an prosedüre bağlı kalmamız lazım ama meclis tatile girmeden çıkarmayı düşünüyoruz" dedi.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sınırsız

Sadece memura ve emekliye versinler ...

Geçiniz

Eski bakan Bilgili de böyle vaadlrde bulunuyordu, sonra Reis racon kesiyordu. Ak Parti'nin ve Reisinin Türk milletinin ve Türk emeklisinin lehine bir kararı olmaz, olamaz. O, BOPtan bir adam.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23