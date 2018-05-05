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Bakan, araç sahiplerine müjdeli haberi verdi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, OGS ve HGS üzerinden kesilen cezalara yapılandırma geleceğini açıkladı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:25
Bakan, araç sahiplerine müjdeli haberi verdi

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan kesilen 900 milyon lira tutarındaki cezanın sadece ana para ve faizi şeklinde ödenmesine yönelik TBMM'ye tasarı sunduklarını söyledi.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, devletin sorumluluğunda olan köprü ve otoyollarda bugüne kadar yaklaşık 7.5 milyon kere ihlal söz konusu olduğunu belirterek, Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi'yle (HGS) ilgili cezaların da yeniden yapılandırılacağını söyledi.

900 MİLYON LİRA

Arslan, "Cezai rakamlar 900 milyon lira civarında. TBMM'ye gelen tasarıyla yapmaya çalıştığımız, bu cezai müeyyideyi kaldırmak ve sadece ana parayı yasal faiziyle ödemeleri durumunda bundan kurtulmaları" dedi.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:25
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