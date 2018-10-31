Bakan Albayrak'tan otomobil alacaklara müjde! ÖTV indiriliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, araç alacaklara müjdeyi verdi.

Bakan Albayrak, "1600 CC'de ÖTV'de 15 puan indirime gideceğiz. Ticari araçlarda KDV'de ise yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz. Çok önemli adımlar ekonomimizin daha hızlı ilerlemesi için yıl sonuna kadar bu adımları işleyeceğiz. Bire bir ben takip ediyorum." dedi.