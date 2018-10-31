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Bakan Albayrak'tan otomobil alacaklara müjde! ÖTV indiriliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 1600 CC otomobil ÖTV'sinde yüzde 15 indirime gideceklerini açıkladı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 16:54
Bakan Albayrak'tan otomobil alacaklara müjde! ÖTV indiriliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, araç alacaklara müjdeyi verdi.

Bakan Albayrak, "1600 CC'de ÖTV'de 15 puan indirime gideceğiz. Ticari araçlarda KDV'de ise yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz. Çok önemli adımlar ekonomimizin daha hızlı ilerlemesi için yıl sonuna kadar bu adımları işleyeceğiz. Bire bir ben takip ediyorum." dedi. 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 16:54
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. ÖTV
  3. KDV
  4. oto alım satımı

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  • İrfan TAKAİrfan TAKA38 dk önce
    wols wogen cady ARABALAR TİCARİ GEÇİYOR HERSENE VİZE YAPILIYOR1/9 WOLSVAGEN CADYVİZE 2 YILDA BİR OLURSATİCARİ ARAÇ SATIŞI DÜŞMEZ
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