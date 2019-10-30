Bakan Albayrak'tan önemli açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi güven endeksinin açıklanmasının ardından açıklamada bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi güven endeksindeki artışın büyümenin itici güçlerinden biri olacağını belirtti.
Albayrak, ekonomi güven endeksine ilişkin olarak piyasalardaki güçlü toparlanmanın sürdüğünü söyledi.
Bakan Albayrak Twitter'dan şu açıklamada bulundu:
"Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor. Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak."