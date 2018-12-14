Bakan Albayrak'tan KOBİ'lerin alacakları için müjde

Buğra Kardan

Hükümet, KOBİ’lere nefes aldıracak yeni bir çalışma başlatıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bu kapsamda 2019 başlarında KOBİ’lerin alacaklarını temin edememesi durumunda devlet destekli havuz sisteminin devreye gireceği müjdesini vermesi irili ufaklı firmaları sevindirdi.

Cansuyu olacak

Tüm KOBİ, Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜKOSİAD) Genel Başkanı Nurettin Aslantürk, alacaklarını tahsil edemeyen firmaları koruyacak bir sistemin ekonomiye olumlu katkı yapacağını ifade etti. Fonun küçük ve orta ölçekli işletmelere can suyu olacağını belirten Aslantürk, “Böylece nakit sorunu aşılacak, çarklar süratle dönecek” dedi.

Büyük holdinglerin ve şirketlerden örnek veren Aslantürk, “Bunlar fonlarıyla sıkıntıya giren departmanlara, aksayan projelere para aktarıyor; maddi sorunlar yaşayan çalışanlara yardım ediyor. Şu anda hükümetin de benzer bir uygulamaya imza atması; KOBİ’ler adına gayet olumlu” değerlendirmesinde bulundu.

KOBİ’lerin ekonominin bel kemiği olduğunu kaydeden Aslantürk, “Firmaların hayatta kalmaları, güvenle alım satım yapmaları için sunulacak olan devlet destekleri; üretime ve ticarete ivme katacaktır” şeklinde konuştu.

Finansmana erişim kolaylaşsın

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, havuz da dahil irili ufaklı şirketleri yaşama bağlayacak her adımın olumlu olduğunun altını çizdi. Her yıl 200-300 bin KOBİ’ye maddi yardım yapılmasını isteyen Özgenç, en önemli taleplerinin finansmana erişimin kolaylaşması olduğunu dile getirdi.