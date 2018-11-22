Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Gerek üretici ve tüketici enflasyonunda aşağıya trendi güçlü bir şekilde göreceğiz." açıklamasında bulundu. Albayrak, "Bugün devletin kasasında gelir-gider dengesi hiç olmadığı kadar güçlü." dedi.

Ayrıntılar gelecek...