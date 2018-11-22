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Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gerek üretici ve tüketici enflasyonunda aşağıya trendi güçlü bir şekilde göreceğiz" dedi.

22 Kasım 2018 Perşembe 18:30
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Gerek üretici ve tüketici enflasyonunda aşağıya trendi güçlü bir şekilde göreceğiz." açıklamasında bulundu. Albayrak, "Bugün devletin kasasında gelir-gider dengesi hiç olmadığı kadar güçlü." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 18:30
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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  • NediyelimNediyelim27 dk önce
    Çok iyi imiş.... helal olsun
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