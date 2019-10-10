Bakan Albayrak'tan bebek katillerine sert tepki: Hesabını soracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi Twitter hesabından Şanlıurfa'da şehit olan vatandaşlarımızla ilgili taziye mesajı yayınladı.

Albayrak yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK/PYD bir kez daha sivilleri, masum bebekleri hedef aldı. 9 aylık Muhammed bebek ve Şanlıurfa Vergi Dairesinde görevli mesai arkadaşımız Cihan Güneş şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız. #BarışPınarıHarekatı" ifadelerine yer verdi.