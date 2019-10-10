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Bakan Albayrak'tan bebek katillerine sert tepki: Hesabını soracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından Şanlıurfa'da şehit olan vatandaşlarımızla ilgili taziye mesajı yayınladı. Albayrak mesajında, "9 aylık Muhammed bebek ve Şanlıurfa Vergi Dairesinde görevli mesai arkadaşımız Cihan Güneş şehit oldu. Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız. #BarışPınarıHarekatı" ifadelerini kullandı.

10 Ekim 2019 Perşembe 20:29
Bakan Albayrak'tan bebek katillerine sert tepki: Hesabını soracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi Twitter hesabından Şanlıurfa'da şehit olan vatandaşlarımızla ilgili taziye mesajı yayınladı.

Albayrak yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK/PYD bir kez daha sivilleri, masum bebekleri hedef aldı. 9 aylık Muhammed bebek ve Şanlıurfa Vergi Dairesinde görevli mesai arkadaşımız Cihan Güneş şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız. #BarışPınarıHarekatı" ifadelerine yer verdi.

 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 20:29
  1. Şanlıurfa
  2. Berat Albayrak

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