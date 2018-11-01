0553 313 94 23
impression

Bakan Albayrak'ın indirim müjdesi mesajında dikkat çeken ayrıntı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın dün duyurduğu KDV ve ÖTV indirimlerine bakanlığın yeni logosuna yer verildi.

01 Kasım 2018 Perşembe 09:44
Bakan Albayrak'ın indirim müjdesi mesajında dikkat çeken ayrıntı

Bakan Albayrak, basın toplantısı sırasında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni logosu da Albayrak’ın arka planında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan yeni logo ferman ve anahtardan oluştu. Ferman vergiyi anahtar Hazineyi temsil ediyor. Ayrıca etrafında da 16 yıldız da Cumhurbaşkanlığı forsuyla uyumlu.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 09:44
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan Suudi Arabistan açıklaması
    1. İran'dan Suudi Arabistan açıklaması
    2. Trump: Suudiler bana ihanet etmedi!
    3. Terör örgütü PKK şüphelisi yolcu..
    4. Sigortadan sonraki doğum borçlanılır
    5. Cumhur İttifak'ı dağılacak mı?
    6. Birden fazla maaş almak mümkün
    7. Ankara'da FETÖ operasyonu!
    8. Muhtaçlık maaşı kimlere bağlanır?
    9. Araç sahipleri dikkat! 81 ilin..
    10. Bahçeli'den Cumhur İttifakı..
    11. Ahmet Hakan, Sözcü yazarına çaktı:..
    12. Yüreğimiz yansa da cevaplayalım.....
    13. Borsa, piayasaya yatay başladı
    14. Yediemin otoparkından ‘100 aracı..
    15. WhatsApp kullanıcılarına üzücü haber!
    16. Makam Aracı ‘alımına fren’
    17. Taraftar sinirlendi Yanal için..
    18. İhracat rakamında tarihi rekor!
    19. 15 yıl sonra derbide oynamayacak olan..
    20. Petrolün varili fiyatı ne kadar?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri