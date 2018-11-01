Bakan Albayrak'ın indirim müjdesi mesajında dikkat çeken ayrıntı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın dün duyurduğu KDV ve ÖTV indirimlerine bakanlığın yeni logosuna yer verildi.01 Kasım 2018 Perşembe 09:44
Bakan Albayrak, basın toplantısı sırasında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni logosu da Albayrak’ın arka planında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan yeni logo ferman ve anahtardan oluştu. Ferman vergiyi anahtar Hazineyi temsil ediyor. Ayrıca etrafında da 16 yıldız da Cumhurbaşkanlığı forsuyla uyumlu.
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