Bakan Albayrak'ın indirim müjdesi mesajında dikkat çeken ayrıntı

Bakan Albayrak, basın toplantısı sırasında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni logosu da Albayrak’ın arka planında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan yeni logo ferman ve anahtardan oluştu. Ferman vergiyi anahtar Hazineyi temsil ediyor. Ayrıca etrafında da 16 yıldız da Cumhurbaşkanlığı forsuyla uyumlu.