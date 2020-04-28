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Ekonomi

Bakan Albayrak: "Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik. Bugün geldiğimiz noktada Covid-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin tarımsal üret

Bakan Albayrak: "Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik.

2020-04-28 14:16:25 -
Bakan Albayrak: "Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik. Bugün geldiğimiz noktada Covid-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin tarımsal üret

Bakan Albayrak: "Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik. Bugün geldiğimiz noktada Covid-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin tarımsal üreticimizin yine yanındayız."

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