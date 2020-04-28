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Ekonomi

Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Faizsiz olarak 6 ay ertelendi

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz." dedi.

2020-04-28 14:13:00 -
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Faizsiz olarak 6 ay ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.

Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL’lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun.

Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik.

Bugün geldiğimiz noktada, COVID-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız."

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Yorumlar

Nono$

Bu sitede her resmini gördügümde : MÜJDE MÜJDE MÜJDE..
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serdar-1.

tarım besicilik bitti köylü bitti köylü
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