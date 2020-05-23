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Ekonomi

Bakan Albayrak: “İhracatın içindeki ithalat payı araştırmasında Türkiye yüzde 16,5 ile en iyi 20’de”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “OECD’nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre Türkiye yüzde 16,5 ile en iyi 20’de ve Almanya, Fransa, İtalya’dan iyi durumda” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 23:05:05 -
Bakan Albayrak: “İhracatın içindeki ithalat payı araştırmasında Türkiye yüzde 16,5 ile en iyi 20’de”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “OECD’nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre Türkiye yüzde 16,5 ile en iyi 20’de ve Almanya, Fransa, İtalya’dan iyi durumda” dedi.


Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İhracatımız ithalata bağımlı yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı. OECD’nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre; Türkiye yüzde 16,5 ile en iyi 20’de ve Almanya, Fransa, İtalya’dan iyi durumda. Yerlileştirme ve üretim desteklerimizle bu oranı daha da düşüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

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