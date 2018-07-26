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Bakan Albayrak dev anlaşmayı duyurdu!

Bakan Berat Albayrak, Çin ile 3,6 milyar dolarlık kredi paketinin tamamlandığını açıkladı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 18:32
Bakan Albayrak dev anlaşmayı duyurdu!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, mayıs ayında gerçekleştirdikleri Çin seyahatindeki görüşmelerin meyvesini verdiğini belirtti.

Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketinin tamamlandığına dikkati çeken Albayrak, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Albayrak, mayıs ayındaki Pekin ziyareti sırasında Uluslararası Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) Başkanı Yi Huiman ile görüşerek, Türkiye'deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunmuştu

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 18:32
  1. Berat Albayrak
  2. kredipaketi
  3. hazine ve maliye
  4. GÜNCEL Haberleri

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  • SinanSinan30 dk önce
    Krediyi al al bmv Passat Volkswagen Mercedes Audi Opel i zengin et dövizi patlat çilesini biz çekelim.alavere dalavere gariban Mehmet nöbete
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