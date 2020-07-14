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Ekonomi

Bakan Albayrak: "Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız. Bugün 122 milyon 593 bin lira avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-07-14 13:09:09 -
Bakan Albayrak: "Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız. Bugün 122 milyon 593 bin lira avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz."
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