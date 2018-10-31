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Bakan Albayrak açıkladı: ÖTV'yi sıfıra indiriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Vergi Denetim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, beyaz eşyada ÖTV'nin yıl sonuna kadar sıfıra indirileceğini söyledi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 16:29

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklamasında öne çıkan satır başları şöyle:

*BDDK’yı yeniden kurgulayacağız.

*Ekonomide tüm göstergelerde pozitif gelişme sağladık.

*Enflasyonla topyekun mücadele programımıza destek veren STK ve firma sayısı 2 bin 500’ü aştı.

*Kur ve faizdeki trend aşağı yönlü oldukça ve Enflasyonla Mücadele Programı kapsamında indirim yüzde 10'u aşabilir.

* Özellikle sağladığımız güçlü koordinasyonun yanı sıra kredi faizlerinde 1 aylık süreçte çok ciddi pozitif sonuçlar alıyoruz. Yüzde 40-50'lerin konuşulduğu süreçten bugüne geldiği nokta yüzde 30'ların altına, mevduat faizleri de yüzde 20'lerin altına inmeye başladı. Bu çok güzel bir süreç. Yeterli mi değil. Reel ekonomi açısından baktığınızda finansman, finansmana erişim çok önemli.

* Bankalarda yakaladığımız bu sürecin piyasaya olumlu yansıdığını görüyoruz. Vatandaşlarımızın sorun yaşamamasını ben bizzat kişisel olarak takip ediyorum. Bankalar ile sorun yaşayan vatandaşlarımız için oluşturduğumuz 0850 222 2335 nolu çağrı merkezini çok önemli görüyorum. Bizzat bakanlığımız ve ben takip ediyoruz. Gerek para politikaları, gerek maliye politikaları noktasındaki gelişmelerimiz çok başarılı sürüyor.

* Türkiye için olumlu sürecin başladığını çok net ifade edebiliriz. Bizim 7/24 çalışma tempomuz var. Aynı şekilde güven artırıcı adımları atmaya devam edeceğiz. Bugün aynı noktada bu çerçevede baktığımızda tüm kamuoyuyla açıklama paylaşacağız. Gerek kurdaki etkiyle daralan sektörlerimizi canlandırmak için şunları yapacağız.


* Yıl sonuna kadar altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini devreye alıyoruz. Konut satışlarında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulaması devam edecek. 1 Kasım itibariyle yıl sonuna kadar devam edecek. 2. kamu araçlarında yüzde 4'ten 2'ye indirimi devam edecek. KDV'de yüzde 18'den 8'e araçta da devam edecek. Beyaz eşyada da yıl sonuna kadar ÖTV'yi sıfıra indiriyoruz.

* 1600 CC'de TV'de 15 puan indirime gideceğiz. Ticari araçlarda KDV'de ise yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz. Çok önemli adımlar ekonomimizin daha hızlı ilerlemesi için yıl sonuna kadar bu adımları işleyeceğiz. Bire bir ben takip ediyorum.

Eylül enflasyonu için en kötüsünü geride bıraktık demiştim. Adım adım iyileşmeyi sağlayarak bu tren devam edecek. Birileri Türkiye için kriz çığırtkanlığı yapsa da ekim ayı enflasyonu ile inşallah ne kadar güçlü bir süreç ve pozitif gelişmelerle teker teker bu olumlu gelişmeleri göreceğiz.

* Eksiklerimizi performanslarımızı hayata geçiriyoruz. Vergi mevzuatının sadeleşmesi ve vergi süreçlerinde daha etkin metotların sürprizlenmesi için tüm bu adımlar hayata geçireceğiz.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 16:29
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme Toplantısı
  3. açıklama

YORUM YAZ

  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ1 sa önce
    ürettiğimiz mallarda kdv indirimi işe yarar ekonomi canlanır fakat otomobil gibi üretmediğimiz mallarda ise daha kötü olur cari açık daha fazla artar
  • hay bin gunduzhay bin gunduz1 sa önce
    döviz yükselmesin yine
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