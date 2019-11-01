  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Bakan Albayrak açıkladı: 24,5 milyar TL'ye ulaştı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektöre verilen kredi miktarının 24,5 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

2019-11-01 15:26:00 -
Bakan Albayrak açıkladı: 24,5 milyar TL'ye ulaştı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan İVME Finansman Paketi'yle ilgili açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı paylaşımda "Yeni büyüme modelimiz çerçevesinde, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekleyen İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim’de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL‘ye ulaştı. Yüzde 5’lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim