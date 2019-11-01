Bakan Albayrak açıkladı: 24,5 milyar TL'ye ulaştı!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektöre verilen kredi miktarının 24,5 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan İVME Finansman Paketi'yle ilgili açıklamada bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı paylaşımda "Yeni büyüme modelimiz çerçevesinde, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekleyen İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim’de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL‘ye ulaştı. Yüzde 5’lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız" ifadelerini kullandı.