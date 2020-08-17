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Ekonomi

Bakan Albayrak: "250 alt sektörü hareket geçiren inşaat sektöründe konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak rekor kırdı."

Yeniakit Publisher
2020-08-17 10:30:43 -
Bakan Albayrak: "250 alt sektörü hareket geçiren inşaat sektöründe konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak rekor kırdı."
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