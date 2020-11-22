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Gündem Bakan Akar'dan Türkiye-ABD açıklaması: Algı gerçeği gölgeledi
Gündem

Bakan Akar'dan Türkiye-ABD açıklaması: Algı gerçeği gölgeledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ve Türkiye ilişkilerine ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülke arasında keskin görüş ayrılıkları olduğunu ancak uzun bir işbirliği geleneği olduğunu ve algının gerçeği gölgelediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 21:13:00 -
Bakan Akar'dan Türkiye-ABD açıklaması: Algı gerçeği gölgeledi

Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na video konferans ile bağlanan Akar, Türkiye ve ABD ilişkilerini değerlendirdi.

İki ülkenin uzun yıllar sarsılmaz müttefik olduğunu belirten Akar, "ABD ile ilişkilerimizde diğer ülkelerin de olduğu gibi bazen iniş ve çıkışlar, keskin görüş ayrılıları tabii ki var ama şunu da unutmayalım iki ülke arasında zorlukların üstesinden geldiğimiz uzun bir işbirliği geleneğimiz var." dedi.

Algı gerçeği gölgeledi

İki ülkenin Kore, Somali, Balkanlar, Afganistan ve dünya genelinde diğer coğrafyalarda çok yakından omuz omuza, birlikte çalıştığını ama maalesef bazen görüş ayrılıklarının iki ülkenin ortak gündemi ve başarılı işbirliğinden daha fazla öne çıktığını ifade eden Akar, algının gerçeği gölgelediğini ve bu durumdan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

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