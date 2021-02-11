Bakan Akar'dan önemli açıklama: Buradaki terör koridoru parçalandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

Yapmamız gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, yapacağız. Bu çalışmaları sürdürürken FETÖ, YPG, DEAŞ ve bütün terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyinde en son terörist etkisiz hal getirilinceye kadar mücadelemiz sürecek.

Son istihbarat neticesinde hava kuvvetlerimizin desteğiyle yeni bir operasyon başladı, devam ediyor. Sığınaklarını yıktık, etkisiz hale getirip bölgenin güvenliğini sağlamak amaç.

Bu harekat dahil diğer harekatlarda gizli saklı yaptığımız iş yok. Dünkü harekat da dost ve müttefik ülkelerle koordineli şekilde sürdürülmekte. Yaptığımız şey sınırlarımızın güvenliği. NATO ile birlikte Irak'ta bazı çalışmalar yapılmakta.

Suriye'de 2016'dan itibaren başlayan operasyonlar var. Temelinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Kilis'te, Reyhanlı'da şehitlerimiz oldu. Oradaki insanlarımız günlük hayatlarını bile sürdüremez oldu. DEAŞ, PKK, YPG dahil operasyonlarımızı yaptık. Buradaki terör koridoru parçalandı. Burada terör koridoru inşa edilemeyeceğini herkesin bilmesi lazım.

Bugünlere gelinmesinde seçimlerin görüşülmesinde Türkiye'nin katkıları unutulmamalı. Türkiye durdurmasaydı oradaki resim farklı olurdu. Burada Türkiye'nin katkısı çok büyük.

Bizim terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürecek. PKK'dan farkı olmayan YPG'yle mücadelemiz sürecek.

Kıbrıs'ta, Ege'de ve Akdeniz'de sürdürülen faaliyetler var. Burada hak ve menfaatlerimize dokunulmadan, kimsenin hakkına göz dikmeden ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz. Diyalogdan yanayız. Asil milletimizin zerre kadar hakkının hukukunun çiğnenmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Bugüne kadar Atina ve Ankara'da yapılan toplantıların 4.'üncüsünün Ankara'da yapılmasını bekliyoruz. Yunanlı dostlarımızı davet ettik, gelmelerini bekliyoruz. Ancak burada da bölgede Yunanlı dostlarımızın gerilimi arttırıcı dil kullanmamaları lazım. Yunanlı komşularımızın tehdit dilinden vazgeçmesi lazım.

Bu dille problemlerin yayılmasına neden oluyorlar. Tehdit dilini kabul etmemiz mümkün değil. Olayların gerginliğini arttırmakla Yunan komşularımızın bir yere varamayacağını bilmeleri lazım

Herkes tatbikatını elbette yapacak. Fakat hiçbir şekilde bir komşu ülke hedef gibi yapılırsa bu ziyaretlerin tahrike dönüşmemesi lazım. Yunanlı komşularımızla her şeyi konuşmaya hazır olduğumuzu, güven ve rahat içinde iki tarafın da yaşaması gerektiğini, silahlanma yarışına gitmelerini de iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmayacağını, Türkiye'nin susmayacağını da bir kez daha söylemek istiyorum.

Adaları silahlandırıyorsunuz, bunu nasıl izah edeceksiniz? Tüm bunlara rağmen, tüm tahriklere rağmen nezaketle konuşmayı, görüşmeyi istediğimizi muhataplarımıza bildirdik.

Kıbrıs milli meselemiz. bugüne kadar hangi noktadaysak aynı noktadayız. Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkının hukukunun korunması, verilmesi lazım Kıbrıs Türkünü yok sayarak bir yere varılamayacağını herkesin bilmesi lazım. Objektif olmaları lazım.

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