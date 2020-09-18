Bakan Akar'dan olay sözler: Boyu yetmez

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiliz Channel 4 televizyonuna son dönemdeki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi körükleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.

Akar, Macron'un buradaki problemlerin üzerine benzin döktüğünü, bunun da çözümü uzattıkça uzattığını belirterekhayal görenin Macron'un kendisi olduğunu söyledi.

"Macron rol kapmaya çalışıyor"

Macron'un iki yüzyıl önce ölen Napolyon'un rolünü kapmaya çalıştığını belirten Bakan Akar, Macron'un buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğinin de hep beraber görüldüğünü bildirdi.

Bakan Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon araştırmalarına ilişkin, Türkiye'nin kendi kıta sahasında daha önce de yaptığı gibi tamamen teknik, bilimsel çalışmalar yaptığını kaydetti.

Akar, Türkiye'nin kendi hakkı çerçevesinde bunu kullandığını, burada herhangi bir şekilde tahrik söz konusu olmadığını, şu anda Oruç Reis'in ilgili bakanlık tarafından planları kapsamında limana alındığını ama aynı anda diğer gemilerin de kendi bölgelerinde çalışmalarını devam ettirdiğini vurguladı.

Bakan Akar, Türkiye'nin çalışmalarının planlı, programlı, şeffaf, mevcut hakların kullanılmasından ibaret olduğunu sözlerine ekledi.

Hulusi Akar: Macron'un boyu yetmez

Bakan Hulusi Akar, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye karşıtı açıklamalarına da tepki göstererek, Türkiye'nin barıştan, diyalogdan yana olduğunu ve bu hususta gayret gösterdiğini kaydetti. Türkiye'nin hak ve hukukunu da kullanmayı sürdüreceğini belirten Akar, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kendi sorunlarını örtbas etmek için birtakım roller peşinde koştuğunu söyledi.

Macron'un binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz'de kendisine bir rol kapmaya çalıştığını belirten Bakan Akar, bunların doğru şeyler olmadığını bildirdi.

"Bu bir tehdit dili"

Türkiye'nin kendi hakkını, hukukunu koruduğunu, ve her zaman komşu Yunanistan ile görüşmeye, diyaloğunu sürdürmeye hazır olduğunu söyleyen Akar, diğer taraftan çeşitli şekillerde sıklıkla yaptırımlardan bahsetmenin de bir tehdit dili olduğunu ve bunun gerginliği artırmaktan başka bir şeye yaramadığını ifade etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) burada bir kural koyma, kuralları değiştirme, sınırları belirleme gibi bir yetkisinin söz konusu olmadığını bildiren Bakan Hulusi Akar, hakkı, hukuku kendimize göre uydurmak değil, evrensel hukukun tüm kurallarına uyulması gerektiğini kaydetti.

Macron'un buradaki problemlerin üzerine benzin döktüğünü, bunun da çözümü uzattıkça uzattığını vurgulayan Akar, Macron'un hayal gördüğünü, iki yüzyıl önce ölen Napolyon'un rolünü kapmaya çalıştığını ama buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin Akdeniz'e olan yaklaşık 2 bin kilometre kıyısına dikkat çeken Hulusi Akar, Yunanistan'ın Ege'de uluslararası hukuka aykırı olarak bazı adaları silahlandırdığını, bunların arasında Meis'in de bulunduğunu, bunun uluslararası hukukun, ülkeler arası anlaşmaların ihlali ve Türkiye'ye karşı bir tehdit, iyi komşuluk ilişkilerine karşı bir darbe olduğunu bildirdi.

Bunların hepsinin gözardı edildiğini belirten Akar, Yunanistan'ın bencil şekilde kendi haklarından bahsettiğini, hiçbir şekilde Türkiye'ye hak tanımamak gibi bir eğilimleri olduğunu, bunun mümkün olmadığını vurguladı.

NATO'daki görüşmeler

Bakan Akar, NATO Karargahı'nda Türk ve Yunan askeri heyetleri arasında yapılan görüşmelere de değinerek, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşme talep ettiğinde ilk 'evet' diyenin Türkiye olduğunu, bu görüşmeleri sonuna kadar desteklediklerini ama daha önce olduğu gibi şu anda da Yunanistan'ın isteksiz ve ön koşullar koymak sureti ile bu konuları yavaşlattığını belirtti.

Türkiye'nin her zaman iyi komşuluk ilişkilerinden ve diyalogtan söz ettiğini söyleyen Bakan Akar, fakat Türkiye'nin haklarını çiğnetmeyeceğini, oldubittilere izin vermeyeceğini kaydetti.

Bunun hiçbir şekilde tehdit olarak algılanmaması gerektiğini ifade eden Bakan Akar, Türkiye'nin herhangi bir şekilde emperyalist bir hayal içinde olmadığını, hakkını, hukukunu koruduğunu, 83 milyonluk halkın, 780 bin kilometrekarelik Türkiye Cumhuriyeti devletinin hakkını, hukukunu korumakla görevli olduklarını bildirdi.

Özellikle üçüncü tarafların, ülkelerin objektif olarak bunu görmesi gerektiğini söyleyen Bakan Akar, yansız şekilde bakıldığında ortadaki sorunun ne olduğunu anlamanın gerçekten basit olduğunu ancak AB ve Macron başta olmak üzere bu hususlarda son derece yanlı, önyargılı, taassupla yaklaştıklarını, bunların ise çözüme değil, çözümsüzlüğe katkı sağladığını vurguladı.

Yunan heyeti Ankara'ya bekliyoruz

Türkiye'nin diyalog, diplomasi istediğini, tartışıp sorunları kimsenin tahrikine meydan vermeden kendi başına çözmeyi istediğini kaydeden Bakan Hulusi Akar, Türkiye ve Yunanistan arasındaki güven artırıcı tedbirlerin görüşüldüğü toplantıların ikisinin Atina birinin de Ankara'da yapıldığını anımsattı ve, dördüncü toplantı için Yunan heyetini Ankara'ya beklediklerini bildirdi.