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Siyaset Bakan Akar'dan Macron'a unutamayacağı cevap
Siyaset

Bakan Akar'dan Macron'a unutamayacağı cevap

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gerilimi körükleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a anlayacağı dilden cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 13:28:00 -
Bakan Akar'dan Macron'a unutamayacağı cevap

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerini sürdürürken, Avrupa Birliği’nin (AB) kışkırttığı Yunanistan ağır tahriklere devam ediyor. Atina hükümetine açık destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan – Türkiye gerilimini körüklüyor. Türkiye her seferinde diyalog çağrısı yaparken, Atina ile Ankara, NATO’nun gözetiminde masaya oturdu.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki toplantılar ve son gelişmelere ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yunan hükümetinin NATO görüşmelerini yavaşlattığını belirten Akar, toplantıları sonuna kadar desteklediğini aktardı.

Doğu Akdeniz’deki gerilime ilişkin Bakan Akar, Macron’un problemlerin üzerine benzin döktüğünü ve bu durumun çözümü geciktirdiğini söyledi. Akar, “Hayal gören Macron'un kendisi. AB'nin burada kural koyma, kuralları değiştirme, sınırları belirleme gibi yetkisi söz konusu değil.” dedi.

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