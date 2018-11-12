Bakan Akar'dan Hakkari'deki patlamayla ilgili açıklama
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'deki mühimmat deposunun patlamasıyla ilgili olarak, "Bu kazada hiçbir dış etken kesinlikle söz konusu değil. Namlu gerisinde çıkan alev patlamayı tetikledi." dedi.12 Kasım 2018 Pazartesi 18:23
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'deki mühimmat patlamasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Namlu gerisinde oluşan yüksek basınçtan kaynaklanan alevin, patlamaları tetiklediğini ilk bulgu olarak söyleyebilirim." ifadesini kullandı.
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