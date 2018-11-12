Bakan Akar'dan Hakkari'deki patlamayla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'deki mühimmat patlamasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Namlu gerisinde oluşan yüksek basınçtan kaynaklanan alevin, patlamaları tetiklediğini ilk bulgu olarak söyleyebilirim." ifadesini kullandı.