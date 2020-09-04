Bakan Akar'dan Fransa'ya tepki!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 2. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne iştirak etti.

Bakan Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşmenin ardından askerler arasında bir görüşmenin başlaması hususunda girişimlerin olduğunu ve bunları desteklediklerini bildirdi.

Törende konuşma yapan Bakan Akar, mezun olan subayların sorumluluklarının daha da arttığını ifade ederek Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesinin karada, denizde, havada tüm hak alaka ve menfaatleri korurken, 83 milyonun güvenliğini sağlarken, egemenlik ve bağımsızlık çerçevesinde yapılması gereken ne görev varsa bunları yapmak olduğunu belirtti.

Akar, şu anda da TSK mensuplarının karada, denizde ve havada bunu yaptığını ifade etti.

Harekat şekillerinin değiştiğine işaret eden Bakan, son dönemde tehdit, risk ve tehlikenin sadece sayısal değil, değişik boyutlarda da ortaya çıkmaya başladığını söyledi.

Bu değişken ve esnek ortamda TSK'nın elinden geleni yaptığını, yapmayı da sürdüreceğini bildiren Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, tüm kurumların, 83 milyon vatandaşın gayretleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, kimliğiyle, kişiliğiyle, iddialarıyla, talepleriyle, varlığıyla artık uluslararası ortamda bir özne olduğunu bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çerçevesinde alınan önlemlerin harfiyen uygulanmasının mühimliğini de ele alan Akar, komutanların, sivil asker tüm yetkililerin aldığı tedbirlerle bugüne kadar kontrol altında geldiklerini, gerçekten şükrettiklerini, gemilerde filolarda, operasyon bölgelerinde herhangi bir şekilde koronavirüs ile karşılaşmamak bakımından alınan önlemlerin etkili olduğunu gördüklerini söyledi.

Savunma ve askeri konular hakkında da konuşan Akar, terörle mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak Pençe-Kaplan ile komandoların faaliyetlerini sürdürdüklerini ve belirlenen bölgelerin tamamının teröristlerden temizlendiğini bildirdi.

Akar, bölgeyi emniyete almak için faaliyetlerinin devam ettiğini, en son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceğini ve 40 senedir Türkiye'nin çekmekte olduğu ezayı, cefayı, musibeti Türkiye'nin ve asil milletin üzerinden kaldıracaklarını belirtti.

Bakan Hulusi Akar, bir taraftan terörle mücadele faaliyetleri sürerken bir diğer taraftan da Akdeniz, Ege ve Kıbrıs'ta hak, alaka ve menfaatlerin korunmasına yönelik yapılması gerekenleri yaptıklarını kaydederek anlaşmalara, mahkeme kararlarına, teamüllere saygılı olduklarını, yapılan bütün ikili anlaşmalar kapsamında sorumluluklarının hepsini yerine getirdiklerini, Türkiye'nin savaştan yana olmadığını, diyalog dediğini, bunun ise hiçbir şekilde zafiyet olarak algılanmamasını istediklerini bildirdi.

"Kabul edilemez"

Bakan Akar, iyi komşuluk ilişkileri kapsamında uluslararası hukuka uygun şekilde iki halkın yaşamasını istediklerini ifade ederek Türkiye'nin yüzlerce yıllık tarihinde olduğu gibi amacın yine bu olduğu, Türkiye'nin yine aynı şeyi istediğini ancak bugün Türkiye'nin karşısında yer alan komşularının maalesef bu hususta anlamalarında bir sıkıntı olduğunu gördüklerini kaydetti.

Bunun bir zafiyetmiş gibi algılandığını belirten Akar, diğer taraftan da Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini koruyacağını, Türkiye'nin hiçbir şekilde zerre kadar hakkından taviz vermeyeceğini bildirdikleri zaman bunun bir tehdit olarak algılanmasının da yanlış olduğunu söylediklerini vurguladı.

Gerçekleri, matematiği ortaya koyduklarını bildiren Akar, Türkiye'nin bu kapsamda görüşme, konuşma talebinde bulunduğunu, NATO Genel Sekreteri'nin Başkan Erdoğan'la yaptıkları görüşmenin ardından askerler arasında bir görüşmenin başlaması konusunda girişimler olduğunu ve bunları desteklediklerini ifade etti.

Yunan'ın 16 adayı silahlandırması

Lozan Antlaşması'na aykırı olarak 16 adayı silahlandıran Yunanistan'la ilgili konuşan Bakan Akar, Yunanistan'ın kendisi ile ilgili bir konu olduğunda bunların konuşulmaması yönünde uğraştıklarını bildirerek bunun kabul edilebilir bir şey olmadığını bildirdi.

Ayrıca egemenliği anlaşmalarla Yunanistan’a devredilmeyen adacık ve kayacıkların bulunduğunu, Yunanistan’ın bunların tamamını kendisininmiş gibi kabul ettiğine işaret eden Milli Savunma Bakanı Akar, bu yetmezmiş gibi bir de bunların en ucunda, Türkiye’ye en yakın olanlara ziyaretlerle Türkiye'ye, Türk milletine karşı eylem içinde bulunduklarını, bunların tahrik, gerilimi artırmak ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırı davranmak olduğunu vurguladı.

Doğu Akdeniz'de yaşananlar

Son dönemde Doğu Akdeniz’de yaşananlarla ilgili konuşan Akar Fransa’nın bölge ile alakası, sınırı, anlaşmalardan kaynaklı herhangi bir temsil görevi, NATO’yu, Avrupa Birliği'ni (AB) temsil yetkisi olmamasına rağmen binlerce kilometreden gelerek bazı konularda prensiplerden, iddialardan bahsettiklerini, bunların hiçbir tutar yanı olmayan iddialar manzumesi olduğunu ve kabul edilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Bölgeye getirdiği askeri varlıkları ile tatbikatlara katılan Fransa'nın bunları gerilimi azaltmak adına yapılsa da aksine gerilimi artırdığını, yaptıklarının yanlış olduğunu kendilerinin de bildiğini ifade eden Bakan Akar, gerçekleştirilen açıklamaların, kullanılan dil, tavır ve üslubun hiç doğru olmadığını, bunların ne diyaloğa ne barışa hizmet edeceğini ne de istikrara katkı sağlayacağını belirtti.

Meşru haklarını kullanan Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerinin uluslararası hukuk ve denizcilik hukukuna bütünüyle uygun olduğunu bildiren Akar, her aklına geleni yapabileceğini zanneden ve Doğu Akdeniz ile Irak'ta birtakım beyanlarda bulunan Fransa'nın girişimlerinin tamamen duygusal olduğunu ve bunların hiçbir sonucunun olmayacağının bilinmesi gerektiğini vurguladı.

"Hem Peygamberimiz'e (sav) hakaret etmeyi özgürlük sayacaksın..."

Bir taraftan ‘NATO’nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylerken, diğer taraftan NATO’nun, AB’nin arkasına saklanılmasına, bir taraftan Peygamberimize (sav) hakaretin özgürlük sayılmasına, diğer taraftan da bir gazetecinin masum bir sorusuna dahi tahammül edilmemesine tepki gösteren Bakan Akar, bunun iki yüzlülük, riyakarlık olduğunu vurguladı.

Bunun herkes tarafından görülmesi gerektiğini bildiren Bakan Akar, Türkiye olarak diyalogdan, hakkaniyet, barış, uluslararası ilişkiler kapsamında yapılması gereken iş birliği, iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduklarını ifade etti.

Türkiye diyaloğa hazır

Öte yandan da hiçbir şekilde Türkiye'nin hakkını, hukukunu vermeyeceğinden herkesin haberi olması gerektiğini bildiren Akar, Türkiye'nin işini yapmaya devam ettiğini ancak diyalogu da kabul ettiğini söyledi.

Şehit ve gazileri minnetle yad eden Milli Savunma Bakanı Akar, Peygamber ocağı olarak da bilinen ve milletin bağrından çıkan TSK'nın, aklın ve bilimin ışığında, Anayasa ve yasalar kapsamında, Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı’ içinde her türlü güçlüğe göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin başında olduğunu bildirdi ve bundan kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini ifade etti.