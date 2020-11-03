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Aktüel Bakan Akar:"(D.Akdeniz) Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz"
Aktüel

Bakan Akar:"(D.Akdeniz) Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:49:10 -
Bakan Akar:"(D.Akdeniz) Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz"
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