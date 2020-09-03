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Aktüel Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Isparta'da
Aktüel

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Isparta'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-09-03 15:44:45 -
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Isparta'da

ISPARTA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi Isparta Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Eskişehir'deki temaslarının ardından Isparta'ya geldi.

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda Vali Ömer Seymenoğlu, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ile diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, buradan Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığına geçti.

Buradaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Akar ve TSK komuta kademesi, Isparta Valiliğini ziyaret etti. Valiliğe gelişinde tören mangasını selamlayan Bakan Akar, Vali Seymenoğlu ile görüştü.

Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.

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