  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Libya'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Güvenlik, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a geldi

Yeniakit Publisher
2020-08-17 13:04:14 -
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Libya'da

TRABLUS (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Güvenlik, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a geldi.

Bakan Akar ve Orgeneral Güler'in ziyareti dolayısıyla Mitiga Havalimanı'nda askeri tören düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru Libya Hükümeti'nin Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ve diğer Türk ve Libyalı yetkililer tarafından karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı.

Törenin ardından, Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığına gitti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail Bahreyn ve Umman ile de normalleşme bekliyor
Dünya

İsrail Bahreyn ve Umman ile de normalleşme bekliyor

İsrail İstihbarat Bakanı, BAE’den sonra Bahreyn ve Umman ile de nomralleşme beklediğini açıkladı.
Prens Selman'dan tarihe geçecek hainlik! PKK/YPG'yi desteklemesinin nedeni belli oldu
Dünya

Prens Selman'dan tarihe geçecek hainlik! PKK/YPG'yi desteklemesinin nedeni belli oldu

Suudi Veliaht Prens Selman'ın her geçen gün yeni bir skandalı ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı Saad al-Jabri, Selm..
Bu zulme birileri ‘dur’ desin! Camiyi tuvalete dönüştürdüler
Dünya

Bu zulme birileri ‘dur’ desin! Camiyi tuvalete dönüştürdüler

Müslüman Uygur Türklerine yönelik asimilasyon çalışmalarına devam eden komünist Çin, Doğu Türkistan’da bir camiyi tuvalete dönüştürdü...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı