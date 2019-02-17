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Bakan Akar: “Türkiye’nin amaçlarından biri de terör örgütü YPG dahil bölgenin teröristlerden temizlenmesidir”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin Suriye’deki amaçlarından birinin de terör örgütü YPG dahil bölgenin teröristlerden temizlenmesi olduğunu söyledi.

17 Şubat 2019 Pazar 17:21
Bakan Akar: “Türkiye’nin amaçlarından biri de terör örgütü YPG dahil bölgenin teröristlerden temizlenmesidir”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin Suriye’deki amaçlarından birinin de terör örgütü YPG dahil bölgenin teröristlerden temizlenmesi olduğunu söyledi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 55. Münih Ulusal Güvenlik Konferansı kapsamında Suriye konulu “Strateji mi, Trajedi mi?” başlıklı oturuma katıldı. Akar, “Suriye ile aramızda yüzlerce kilometre sınırımız var. Suriye konusunda bizim için önemli olan halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğidir. YPG bizimle savaşıyor. Biz teröristlerle savaşıyoruz. Adının ne olduğu bizim için önemli değil. Bundan dolayı güvenlik bölgesinde terör oluşumuna izin vermeyeceğiz. Bu aynı zamanda Suriye’nin geleceği için önemli” dedi.


“Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygı duyuyoruz" diyen Milli Savunma Bakanı Akar, YPG’nin Türkiye’ye karşı tacizleri olduğunu belirterek, “Türkiye’nin amaçlarından birisi de terör örgütü YPG dahil, bölgenin teröristlerden temizlenmesidir” şeklinde konuştu.


Türkiye ile ABD arasında bir görev gücü oluşturulduğunu hatırlatan Akar, mültecilerin Suriye’ye dönmesi için uygun ortamı oluşturacaklarını vurguladı. “Asıl mesele güvenliktir. YPG veya DEAŞ olsun teröristlerden kurtulmaktır” ifadelerini kullanan Akar, “Fırat’ın doğusundaki 440 kilometre uzunluğundaki güvenli bölge, YPG teröristlerinden arındırılmalı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilmeli” dedi.


Akar, Türkiye’nin İdlib’de Rusya ile işbirliği yaparak Batı’ya büyük bir mülteci akımını önlediğini belirterek, Türkiye’nin Kürt ve Ermeniler dahil 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını ve bunlar için 35 milyar dolarlık bir harcama yaptığını anlattı. Akar, 1998’de Türkiye ile Suriye arasında imzalanan Adana Protokolü’nün teröristlerle mücadele imkanı tanıdığını hatırlatarak, Suriye’de teröristlerle savaşmanın çok kritik olduğunu fakat Suriye rejiminin şu anda YPG dahil teröristlerle savaşmasının beklenmeyeceğini kaydetti.


Oturumda konuşan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ise ABD Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’den çekilmesine rağmen Washington’un Suriye’deki hedeflerinin değişmediğini ifade etti. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebul Geyt, “Türkiye güvenli bölgede olmamalıdır” ifadelerini kullanırken, Rusya Federasyonu Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosachev ise “Teröristlerle iş birliği yapılmaz savaşılır” diye konuştu.


“Strateji mi, trajedi mi?” konulu oturuma, Lübnan Savunma Bakanı Elias Bou Saab, Rusya Federasyonu Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosachev, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebul Geyt ve Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen katıldı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 17:21
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