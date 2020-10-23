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Aktüel Bakan Akar: (Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) NATO toplantısında teklifi ortaya koyduk, Genel Sekreter ve Yunan mevkidaşımız olumlu yaklaştı"
Aktüel

Bakan Akar: (Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) NATO toplantısında teklifi ortaya koyduk, Genel Sekreter ve Yunan mevkidaşımız olumlu yaklaştı"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 20:01:11 -
Bakan Akar: (Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) NATO toplantısında teklifi ortaya koyduk, Genel Sekreter ve Yunan mevkidaşımız olumlu yaklaştı"
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