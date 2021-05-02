Bakan Akar: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'la Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde denetlemede bulundu.
Akar, yaptığı açıklamada, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.