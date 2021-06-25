Bakan Akar noktayı koydu! ‘Bazı müttefiklerimizin bu yaptıkları kabul edilemez’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada 'PKK ve YPG arasında bir fark yok. Kimse aklımızla alay etmesin. Dinlemeler, raporlar, fotoğraflar ve her şey açık bir şekilde ortada iken hala bazı müttefiklerimizin YPG ile iş birliği yapmaları, onlara silah, sağlamaları kabul edilemez' dedi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

PKK ve YPG arasında bir fark yok. Kimse aklımızla alay etmesin. Dinlemeler, raporlar, fotoğraflar ve her şey açık bir şekilde ortada iken hala bazı müttefiklerimizin YPG ile iş birliği yapmaları, onlara silah, sağlamaları kabul edilemez.

(Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı işletilmesinin devamı) Afganistan için hayati öneme sahip, tüm ülkenin dışa açılan kapısı olma özelliği taşıyor.

Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Bu hususu diğer ülkelerle beraber nasıl yapabiliriz konusunu çalışıyoruz. Şu an için alınmış bir karar yok”