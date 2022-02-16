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Siyaset Bakan Akar, NATO savunma bakanlarıyla 'aile fotoğrafı'na katıldı
Siyaset

Bakan Akar, NATO savunma bakanlarıyla 'aile fotoğrafı'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci gün oturumlarına katıldı, ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlarının bulunduğu "aile fotoğrafında" yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 22:01:00 -
Bakan Akar, NATO savunma bakanlarıyla 'aile fotoğrafı'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Karargahı'nda Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen oturumlara katıldı. İlk olarak “NATO Nükleer Planlama Grubu” oturumunda yer alan Akar, sonrasında "Avrupa'da Güvenlik Durumu ve Caydırıcılık-Savunma" ile "Külfet Paylaşımı, Kaynaklar ve Stratejik Konsept" konulu Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) oturumlarına katıldı.

Bakan Akar, oturumların ardından üye ülkelerin savunma bakanlarının katıldığı "aile fotoğrafı" çekiminde de yer aldı.

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