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Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü
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Siyaset Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü
Siyaset

Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 22:35:00 -
Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Akar, Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren El-Meşri ile görüşmesinde, Türkiye’nin "Libya, Libyalılarındır" anlayışıyla kardeş Libya halkına olan desteğinin devam edeceğini vurguladı.

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