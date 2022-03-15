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Gündem Bakan Akar kurmaylarıyla Ukrayna’daki son durumu değerlendirdi
Gündem

Bakan Akar kurmaylarıyla Ukrayna’daki son durumu değerlendirdi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar Başkanlığında Video Telekonferans Toplantısı Gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 16:22:00 -
Bakan Akar kurmaylarıyla Ukrayna’daki son durumu değerlendirdi

 

YENİ AKİT  ANKARA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kurmaylarıyla video telekonferans sistemiyle konferans sistemiyle Ukrayna’daki son durumu değerlendirdi.

Bakanlığın Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda toplantıya ilişkin bilgi verilirken, “Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans toplantısında devam eden faaliyetleri ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi. Toplantıda, Ukrayna'daki son durum da değerlendirildi.” ifadeleri kullanıldı.

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