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Bakan Akar, Jeffrey'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey ile bir araya geldi.

23 Temmuz 2019 Salı 01:20
Bakan Akar, Jeffrey'i kabul etti

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edilmiştir. Görüşmede, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi ile DAEŞ'le mücadele başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı. Güvenli bölge görüşmelerinin askeri heyetler arasında süreceği açıklandı.

Bu kapsamda, Bakan Akar tarafından;

- Fırat'ın doğusunda Türkiye ve ABD'nin koordineli bir şekilde birlikte Güvenli Bölge tesisi,

- PKK/YPG terör örgütü unsurlarının Güvenli Bölgeden çıkarılması, ayrıca, bölgedeki mevzii ve tahkimatın imha edilmesi ve ağır silahlarının toplanması,

- Yerinden edilen Suriyeli kardeşlerimizin evlerinedönmeleri için gerekli şartların oluşturulması,

- Türkiye'nin mücadelesinin Kürt ve Arap kardeşlerimiz ve diğer etnik/dini gruplarla olmayıp, DEAŞ ve PKK/YPG'li teröristlerle olduğu,

- ABD'li bazı sivil, asker üst düzey yetkililerin, PKK/YPG terör örgütü elebaşları ile Suriye'de yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğu ifade edilmiştir.

- Görüşmede ayrıca, her iki ülkenin askeri heyetleri tarafından Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara, yarından itibaren, MSB/ Ankara'da devam edilmesi konusunda mutabık kalındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türk hükümetinin davetiyle Ankara'ya gittiği belirtilmişti.

Jeffrey'nin 22-23 Temmuz'da Türk yetkililerle görüşeceği kaydedilen açıklamada, "Büyükelçi Jeffrey ve Türk yetkililer, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını, Suriye ihtilafının çözülmesine yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanması ve DAEŞ'in yenilgisinin kalıcı hale getirilmesi gibi devam eden çabalarımızı ele alacak" ifadesi yer almıştı.

 

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 01:20
  1. Ankara
  2. ABD Dışişleri Bakanlığı
  3. James Jeffrey
  4. PKK/YPG terör örgütü
  5. Güvenli Bölge
  6. Fırat'ın doğusu
  7. ABD

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