Bakan Akar Hollandalı mevkidaşı ile görüştü

YENİ AKİT ANKARA

NATO Karargahı’ndaki görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayisinde iş birliği imkanları ele alındı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu NATO Karargâhındaki ikili görüşmelerine devam ediyor. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren’in görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.” İfadeleri kullanıldı.