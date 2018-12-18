Bakan Akar çok net konuştu: Asla müsaade etmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis Genel Kurulunda devam eden 2019 yılı Bütçe Görüşmelerinde konuştu.

Bakan Akar'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sincar'ın yeni bir Kandil olmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

FETÖ bağlantılı son personel de Milli Savunma Bakanlığı bünyesinden temizleninceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Biz hiçbir zaman dışarıda da içeride de Kürt düşmanlığı yapmıyoruz ama YPG ve PKK ile sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz.

ABD tarafından PKK/YPG’nin Münbiç’ten çıkarılacağına dair sözler verilmiş olmasına rağmen, terör örgütünün Münbiç’te çukurlar kazdığı, mevziler hazırladığı tespit edilmiştir. Verilen taahhütlere uyulmadığı, sözler tutulmadığı takdirde, diğer bölgelerde olduğu gibi yeri ve zamanı geldiğinde buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecektir.