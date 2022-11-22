Bakan Akar açıkladı: PKK destekçilerinin kimyası bozuluyor

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

Özellikle ifade etmek isterim ki, icra edilen tüm operasyonlarımız;

- BM Şartı’nın 51’inci maddesinde belirtilen meşru müdafaa hakkı kapsamında ve uluslararası hukuka uygun,

- Komşularımızın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı,

- Sadece ve sadece terör unsurları hedef alınarak,

- Dini ve etnik kökenine bakılmaksızın masum insanlar başta olmak üzere tarihi, dini, kültürel dokular, hastaneler, sivil altyapı ile çevrenin güvenliğine ve korunmasına hiçbir ordunun göstermediği kadar azami dikkat ve hassasiyet gösterilerek icra edilmektedir.

Hâl böyleyken, can damarları kesilen ve çökme noktasına gelen bu cani örgütün destekçilerinin boş durmadığı, her fırsatta iftira ve kara propagandaya başvurduğu, bu sefer de TSK’nin kimyasal silah kullandığı yalanını bir kez daha ortaya attığı görülmektedir.

"PKK-YPG’nin fiziken çöküşünü gören destekçilerinin kimyasının bozulduğuna tanık oluyoruz"

Kahraman ordumuzun başarılarına gölge düşürmek, terör örgütüne nefes aldırmak isteyenlerin bu alçak iftiraları; tamamen gerçek dışıdır, bir hezeyandır. Özellikle yurt dışında bir algı oluşturmaya yönelik “çamur at izi kalsın” çabasıdır.

Bu iftiraları atanlar, bunlara alet olanlar; en hafif tabiriyle gaflet ve dalalet, hatta hıyanet içerisindedirler.

İlgili uluslararası kuruluşların (Jane’s Defence…) çok yakından takip ettiği ve tüm dünyanın çok iyi bildiği gibi, TSK’nin envanterinde kimyasal silah ve mühimmat bulunmamakta; uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış hiçbir silah ve mühimmat asla kullanılmamaktadır.

Bu yalan ve iftira kampanyalarını yürütenler, binlerce evladı terör nedeniyle şehit ve gazi olan asil milletimiz nazarında zaten mahkûm olmuşlardır. Bu terör sevicilerinden, ordubozanlardan yaptıklarının hesabı, yargıda sorulmakta; süreç yakından takip edilmektedir.

Bu konuda dikkat ve hassasiyet gösteren, yerli ve milli bir duruş sergileyen siyasi partilerimize, kurum ve kuruluşlarımıza, basın mensuplarına ve desteğini her zaman arkamızda hissettiğimiz değerli vatandaşlarımıza bir kez daha Bakanlığımız adına şükranlarımı sunuyorum.

İçeride ve dışarıda yapılan diğer bir kara propaganda da terörle mücadelemizin Kürt kardeşlerimize karşı olduğu iftirasıdır.

Bu yalandır, alçaklıktır. Suni gündem oluşturmaya çalışan fitne ve fesat yuvalarının beyhude çabalarıdır.

Bir kez daha vurgulamak isterim ki; bütün dünya duysun bin yıldır bu coğrafyayı, ekmeği, suyu birlikte paylaşan Türkler ve Kürtler kardeştir.

Fitne ve fesat yuvaları çatlasalar da patlasalar da bu kardeşlik ölümsüzdür, ebedidir.

Bunun en açık göstergesi de vatan için, bayrak için, Cumhuriyet için omuz omuza mücadele verirken canlarını feda eden ve şehitliklerimizde yan yana yatan kahramanlarımızdır, şehitlerimizdir.

Bizim için terörün ve teröristin etnik, dinî, mezhepsel ayrımı söz konusu değildir. Tek hedefimiz teröristlerdir. Terörist neredeyse hedefimiz orasıdır. Artık bunu herkes anlasın.

Başta ABD olmak üzere tüm muhataplarımıza PKK=YPG olduğunu her seviyede dile getiriyor ve teröristlere verilen her türlü desteğin kesilmesini ısrarla talep ediyoruz.

Sonuç olarak adları ne olursa olsun, kim destek verirse versin 40 yıldan beri ülkemizin başına musallat olan ve enerjimizi tüketen terör bataklığını, kaynağını kurutmakta, ülkemizi ve milletimizi bu beladan kurtarmakta devletimiz kararlıdır.

Asker, Jandarma, Polis, Korucu ve istihbarat unsurlarımız tarafından bir bütün olarak yapılan terörle mücadele operasyonlarımız;

- Sınır ötesinde; dağlarda ve hudutlarımızda;

- Yurt içinde; şehirlerimizde ve caddelerimizde en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam etmekte, edecektir.

Bu kapsamda 19 Kasım’da başlatılan ve Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde icra edilen Pençe Kılıç Harekâtı, terör örgütüne yönelik son dönemde gerçekleştirilen en büyük, en kapsamlı ve en etkili hava harekâtı olmuştur.

Sadece ve sadece teröristlere ait yapılar hedef alınarak başarıyla icra edilen bu harekâtta, terör örgütüne ait çok sayıda barınak, sığınak, mağara, tünel, depo ve sözde karargâhlar (toplam 89 hedef) tam isabetle imha edilirken, aralarında terör örgütünün sözde yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Harekât ile teröristlerin inleri başlarına yıkılarak ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kasteden hainlere büyük darbe vurulmuştur.

Teröristler tarafından 20-21 Kasım’da ise;

- Hedef gözetmeksizin yapılan,

- Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz dâhil (5 yaşında bir çocuk ve 22 yaşında bir kadın öğretmen şehit; 5 aylık hamile kadın entübe halinde)

- Sivil vatandaşlarımızın ölümüne ve yaralanmasına sebep olan,

- Sivil yerleşim yerlerine, vatandaşlarımızın evlerine, araçlarına zarar veren alçak saldırılara, her zaman olduğu gibi gerekli karşılık verildi, verilmekte.

Şehitlerimizin, masum insanlarımızın kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız; teröristlerin yaptıklarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz.