Bakan Akar acı haberi duyurdu: 100 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesindeki çalışmaları takip etmek üzere gittiği Hatay'da yaptığı konuşmada, yaşanan depremlerde 100 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askere de henüz ulaşamadıklarını açıkladı.

Hatay'da incelemelerini sürdüren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları yakından takip eden Bakar Akar, "Şu ana kadar maalesef 100 silah arkadaşımızı kaybettik. 2 arkadaşımıza henüz ulaşılamadı, yoğun çalışmalar var" açıklamasını yaptı.

TRT Haber'e konuşan Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bizim şu ana kadar 100 silah ve mesai arkadaşımı kaybettik. Ayrıca iki arkadaşımıza daha ulaşılamadı. Ayrıca 66 yaralımız var. Onlara müdahale yapılmaya devam ediliyor. Daha fazla yaralımız vardı taburcu edildiler.

Biraz önce televizyonlarda yayınlandı. Örneğin Malatya'da Mehmetçiğin enkazlara koştuğu, vatandaşların yanında olduğunu görüyoruz. Mehmetçik ilk andan itibaren depremzedeler ile beraber. 57 tim deprem süratle deprem bölgesine gönderildi.

Arama kurtarma dışında Mehmetçik bölgeye 4 milyon 400 bin kumaya sevk etti. 108 mutfakla 14 fırını kurduk. Sıcak yemek olarak 160 bin yemeği günlük olarak çıkardık. 380 bin günlük ekmek üretiyoruz. Şu ana 1 milyon 400 bin sıcak yemek ürettik."