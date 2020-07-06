Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelecek İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile yarın bir araya gelecek - Akar'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'ya yaptığı ziyaretin sonrasında gerçekleşecek bu görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularının ele alınması bekleniyor