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Bakan Adil Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Konya'daki ziyaretlerinde görev yapan güvenlik görevlileri, dönüş yolunda kaza yaptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 polis memuru ile 1 gazeteci yaralandı. Yaralı 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 00:49:00 -
Bakan Adil Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün öğleden sonra Konya'nın Ereğli ilçesine geldi. Bakan Karaismailoğlu, beraberindeki heyetle birlikti Konya-Karaman- Niğde (Ulukışla) Hızlı Tren Projesi Ereğli İntekar Şantiseyinde incelemede bulundu. Burada brifing alan Bakan Karaismailoğlu, Ayrancı İstasyon Panel Montaj sahasını inceledi. Bakan Karaismailoğlu, Ereğli'deki iftar yemeğinin ardından Konya kent merkezine dönüp, havalimanından uçakla İstanbul'a hareket etti.

Bu sırada programı takip edip kent merkezine dönen konvoydaki 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza yapan araçlarda bulunanlardan İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Enver Gezer, polis memurları Şahin Erdoğan, Ahmet Yıldırım ile Büyükşehir Belediyesi Basın Müşavirliğinde görevli Kamil Köroğlu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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