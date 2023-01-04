Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu: Son 20 yılda 112 milyar dolarlık yatırım yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'da düzenlenen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) İl Temsilcileri Toplantısı'nda, bakanlığın çalışmalarına ilişkin bir sunum yaptı.

Lojistik hizmetinin hayatın olmazsa olmazı haline geldiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, yapılan altyapı çalışmalarının ülkeye ve sektöre olumlu yansıdığını anlattı.

Ulaştırma sektöründe son 20 yılda yapılan yatırımların altını çizen Karaismailoğlu, 100 yılda yapılabilecek işleri bu döneme sığdırdıklarını belirtti. Karaismailoğlu, "Daha iyisini, daha güzelini yapmak için daha çok çalışacağız." dedi.

Türkiye'nin coğrafi konumunu avantaja çevirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, ülkede üretilen ürünlerin dünyaya daha hızlı yayılması için ulaştırma politikaları geliştirdiklerini vurguladı.

Son 20 yılda Bakanlığın 183 milyar dolarlık yatırım yaptığını anımsatan Karaismailoğlu, "20 yıl önce Türkiye'de son derece yetersiz bir altyapı vardı. Son 20 yılda yaptığımız 183 milyar dolarlık yatırımın yüzde 61'ini yaklaşık olarak 112 milyar dolarını kara yollarına ayırarak kaliteli, güzel yollar sayesinde ülkemizin önünü açtık. Önümüzdeki yıllarda demir yollarına biraz daha ağırlık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin mega projeleriyle ilgili bilgiler aktararak şunları kaydetti:

"Marmaray'ı 820 milyon yolcu kullandı. Avrasya Tüneli'ni 6 yılda 97 milyon araç kullandı. İstanbul Havalimanı'nı 178 milyon yolcu kullandı. Büyük yatırımlar sayesinde Türkiye'nin önünü açtık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü toplamda 34,7 milyon araç kullandı. Osmangazi Köprüsü'nden yazın bazı günlerde günde 80 bin araç geçti. Yusufeli Barajı yolları için 56 kilometre tünel yaptık."

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın da sektördeki sorunları dile getirerek çözüm önerileri sundu.