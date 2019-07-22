Bakan açıkladı: "Tavukları kesime vermeyin"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, beyaz et ve yumurta sektörünün sorunlarının takipçisi olduklarını belirterek, konuyla ilgili ciddi çalışmalar içinde olduklarını söyledi. Akdeniz Su ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Koordinasyonunda; Bakan Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle, Ticaret ve Tarım Bakanlığının bürokratlarının da katılımıyla “Kanatlı Sektör Çalıştayı” düzernlendi. Toplantıda, Irak’ın yumurta ithalatını kesmesinin ardından sektörde yaşanan sıkıntılar masaya yatırıldı.

"Sakın hayvanlarını kesmesinler" dediler

Bakan Pekcan, Iraklı yetkililerin, "Bu yasaklamanın geçici bir uygulama olduğunu” ısrarla belirtiğini ifade ederek, “Üreticilerimiz, Irak’ın taleplerini karşılamak adına sürekli yatırım yaptılar. Iraklı muhataplarımıza; bizim üreticilerimiz tavukları kesmeye başlarsa, yarın isteseniz de sizlere yumurta satma imkânımız olmayacağını söyledim. Oradaki yetkililer de ‘üreticileriniz sakın hayvanlarını kesmesinler, bu geçici bir uygulama, sorun çözülecek’ diyor. Hatırlayacağınız üzere, 2017 yılı itibarı ile yapmış olduğumuz girişimler sonucunda Japonya pazarını ihracata açtık. Buradan istifade edin. Çin, Güney Kore, Singapur gibi ülkelerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Bu pazarların da açılmasına çalışıyoruz" dedi.

YUMBİR Başkanı İbrahim Afyon da, Irak ambargosu sebebiyle sektörün adeta bitkisel hayata girdiğini belirterek, birçok üreticinin “tamam mı, devam mı” noktasına geldiğini, acilen özel destekler verilmesi gerektiğini söyledi. TİM Başkanı İsmail Gülle ise “Bütün yumurtaları aynı sepete koymamalıyız. Farklı alanlarda ve ülkelerde neler yapabiliriz, bunları araştırmalıyız. Girişimlerden sonuç alana kadar kadar devam edeceğiz” diye konuştu.