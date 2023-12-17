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Ekonomi Bakan açıkladı! Sözleşmeli personel alınacak
Ekonomi

Bakan açıkladı! Sözleşmeli personel alınacak

Yeniakit Publisher
2023-12-17 21:59:00 - 2023-12-17 22:03:18
Bakan açıkladı! Sözleşmeli personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yakın zamanda sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada, "Son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını tam 12 kat artırdık. 68 bin 108 engelli vatandaşımızı kendileri için uygun olan kadrolara atadık. Bu yıl Şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Yeni yılın ilk ayında 2 bin 392 engelli atamasını da gerçekleştireceğimizin müjdesini milletimizle paylaşmak isterim." dedi.

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