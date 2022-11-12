  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Bakan açıkladı: Okullara iki ayda 6,2 milyar lira bütçe gönderildi
Eğitim

Bakan açıkladı: Okullara iki ayda 6,2 milyar lira bütçe gönderildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni eğitim ve öğretim yılının başından bugüne kadar okullara 6,2 milyar lira bütçe gönderildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 12:14:00 -
Bakan açıkladı: Okullara iki ayda 6,2 milyar lira bütçe gönderildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, bakanlığın, bu yıl ilk kez eğitim öğretime hazırlık kapsamında başlattığı tüm okullara doğrudan bütçe gönderimi uygulamasının sürdüğünü belirtti.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için her okula ihtiyacı oranında bütçe gönderildiğini, ihtiyacı fazla olana daha çok kaynak aktarıldığını ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları için okullara ilk etapta 3,1 milyar lira bütçe gönderilmişti. Bugün itibarıyla okullarımıza gönderdiğimiz doğrudan bütçenin miktarı 6,2 milyar liraya ulaştı. Okullarımız temizlik, kırtasiye malzemeleri, donatım ve küçük onarımlar için 4,1 milyar lira harcama yaptı. Geri kalan, oluşacak yeni giderler için hazır bekliyor. Gönderdiğimiz bütçe nihai değildir. İhtiyaç oldukça okullarımızı destelemeye, sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Devletin okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçte olduğunu vurgulayan Özer, eğitim yılı başında, "kayıtla ilişkilendirilerek velilerden hiçbir şekilde bağış istenemeyeceğini" ifade ettiklerini anımsattı.

Özer, bu konudaki şikayetler üzerine 398 soruşturma açıldığını, 244 soruşturmanın halen devam ettiğini ve sonuçlanan 154 soruşturmanın yaptırımlarının da uygulama aşamasında olduğunu bildirdi.

Soruşturmalar sonucunda 29 okulun yöneticisine yönelik disiplin cezası teklifi getirildiğini belirten Özer, "Ayrıca 2 okulun müdürünün yöneticilik görevinden alınması teklifi getirildi, biri uygulandı diğeri ise değerlendirme aşamasında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

aliveli

okullarda artık en az 2 gün uzaktan eğitim verilip örgün eğitim azaltılmalı.Artık teknolojik eğitim ile hem derslikten hem de öğretmen sayısı azaltılıp tasarruf sağlanmalıdır.Boş adam yetiştirmek için yıllık 300 milyar lira eğitime harcanması isrfatır. Üniversite sınavında milyon kişi sıfır çekiyorken bu kadar para israftır.

aliveli

Müfredat azaltılıp gereksiz teferruatlar atılmalıdır. Her öğrenci Haftada 4 gün eğitim almalı bunun 2 günü uzaktan olmalıdır.Uzaktan olan dersler bütün Türkiye'ye aynı olacak şekilde sistemden izlenmeli.Öğretmenler sadece diğer 2 gün okulda ders vermeli.böylece aynı derslik sayısında aynı öğretmen ile 2 katı öğrenci ders görebilir.Öğretmen sayısı yüzde 50 azaltılabilir. Sadece 1 aylık öğretmene harcanacak para ile bütün öğrencilere zimmetli tablet verilebilir.Taşımalı eğitimden de tasarruf olur.Bu şartlarda 1 öğrencinin devlete aylık masrafı 1500 liradır.Bu israftır.
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23