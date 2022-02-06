  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bakan açıkladı: Ödemeler başladı
Spor

Bakan açıkladı: Ödemeler başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün başladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 12:02:00 -
Bakan açıkladı: Ödemeler başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, 6 Şubat 2022 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Ödemeler, 6-10 Şubat tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. T.C. Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Şubat, “2” olanlar 7 Şubat, “4” olanlar 8 Şubat, “6” olanlar 9 Şubat, “8” olanlar 10 Şubat’ta ödemelerini alabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay