Bakan açıkladı: O binalar yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da yaşanan faciaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Riskli 8 bina yıkılacak" dedi.
10 Şubat 2019 Pazar 16:18
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Riskli 8 bina yıkılacak" dedi.
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