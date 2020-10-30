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Gündem Bakan açıkladı! Depremden etkilenenlere 5 milyon TL kaynak...
Gündem

Bakan açıkladı! Depremden etkilenenlere 5 milyon TL kaynak...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV’lerimize 5 milyon lira kaynak aktardık." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 17:51:00 - 2020-10-30 18:26:27
Bakan açıkladı! Depremden etkilenenlere 5 milyon TL kaynak...

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Selçuk paylaşımında, "İzmir'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Uzman ekiplerimiz ile depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" dedi.

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