Bakan açıkladı: Belge zorunluluğu getirilen meslek 117'ye çıktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çalışma hayatında kalite ve verimliliği artırmak, iş kazalarını en aza indirmek amacıyla Bakanlık, 36 mesleğe daha "Mesleki Yeterlilik Belgesi" zorunluluğu getirdi.

Açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı 117'ye çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan Yeni Ekonomik Program kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli ara eleman ihtiyacı için bir dizi tedbiri hayata geçirdiklerini belirten Selçuk, "İş dünyasının uzun süredir talep ettiği 36 yeni tehlikeli meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getiren Bakanlık Tebliği, 11 Kasım 2018 tarihli ve 30592 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan son tebliğle belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı da 117'ye çıkmış oldu." ifadesine yer verdi.

Uluslararası akredite Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin Türk iş gücüne büyük prestij kazandırdığını vurgulayan Bakan Selçuk, son tebliğle inşaat işçisi, tornacı, elektrik pano montajcısı, otomotiv gövde onarımcısı, boyama operatörü, iplik operatörü, liman kuru yük operasyon elemanı ve frezeci gibi mesleklere de Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildiğini kaydetti.

Tebliğin yayım tarihinden bir yıl sonra bu mesleklerde zorunluluğun başlayacağını ifade eden Bakan Selçuk, "2019 yılı sonuna kadar tebliğlerde yer alan mesleklerde belge almak isteyen çalışanların sınav ve belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Böylece bu zorunluluğun iş dünyasına ilave bir külfet yaratmasının da önüne geçmiş bulunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.