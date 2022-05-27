Bakalım oralardan taş toplayıp bir yerine sokanları ne zaman göreceğiz?

Ayasofya'nın kapısını kemirenlerden sonra şimdi de duvarını kazıyanlara rastlanmasıyla dalga geçen Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, "Bakalım mozaiklerden taş toplayıp bir yerine sokanları ne zaman göreceğiz?" diye sorup şunları kaydetti:

"Ayasofya'nın kapısını kemirenler görülmüştü...

Herhalde sıtmaya, satlıcana ve mayasıla iyi geliyordu...

Şimdi de duvar kazıyanlar çıktı.

Duvardan sıva tozu toplayıp poşete dolduruyorlarmış. Sonra da içiyorlar herhalde.

Bakalım mozaiklerden taş toplayıp bir yerine sokanları ne zaman göreceğiz?

Basura iyi gelebilir. (...)"