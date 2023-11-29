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Bakalım kim ne kadar bayılacak! Para harcamaya yer arayanlara fırsat doğdu

Yeniakit Publisher
2023-11-29 12:50:00 - 2023-11-29 13:07:36

Gaziantep’te 64 yaşındaki Halil Taş, 20 yıl önce İstanbul’da bir döviz bürosunda destelerin arasında bulduğu hatalı basım 100 doları satışa çıkardı.

Gaziantep’te yaşayan Halil Taş, 20 yıl önce İstanbul’da gittiği döviz bürosunda bir yüzü basılmayan hatalı 100 dolar buldu. 100 dolarlık banknotu önce sahte zanneden Taş, parayı bulduğu döviz bürosu da dahil birçok dövizcide para sayma makinesinden geçirttiği paranın orijinal olduğunu ve hatalı basım olduğunu anladı. Paranın sahte olmadığını söyleyen 64 yaşındaki Halil Taş, 20 yıl önce bulduğu hatalı dolar için bin dolar teklif aldığını, parayı isteyen kişilerin inceleyebileceğini ve ilgilenen koleksiyonculara satabileceklerini söyledi.

 “Makinelerden sağlam olarak geçti”

Halil Taş, “İstanbul’da döviz bürosunda destelerin arasından çıktı. O zaman kimse almayınca ben aldım ve sakladım. 20 yıldır bende. Paranın gerçek olup olmadığını öğrenmek için İstanbul’da ve Gaziantep’te döviz bürolarında test ettik ve makinelerden sağlam olarak geçti” dedi.

Taş, “ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamasına göre yanlış basılmış ve bir tanesi de bende. Bu paranın en önemli özelliği ise bir tarafının olup, bir tarafının hiç basılmamış olması. ABD Merkez Bankası’nın hatalı bastığı bir paradır” ifadelerini kullandı.

 “Değeri verilirse satmayı düşünüyorum”

Parayı değerini verirlerse ilgilenen antikacı ve koleksiyonculara satacağını aktaran Taş, “Ben bu zamana kadar hiçbir yerde değerlendirmedim. Şu anda ise Türkiye’de sadece bende olduğunu düşünüyorum. 20 yıl önce bu para için bin dolar teklif aldım ve daha değerli olacağını düşündüğüm için vermedim. Sakladım ve değerini kim verirse ona satacağım. Belki 30, belki 50, belki 100 bin dolar ediyordur. Bunu inceleyen kişiler değerini verirse satmayı düşünüyorum” diye konuştu.

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